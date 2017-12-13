Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов «Олимпиада 2018»

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк», в преддверии Олимпиады в 2018 году, представляет Вашему вниманию памятные монеты из драгоценных металлов. Каждая монета вложена в бархатный футляр и имеет сертификат подлинности, подтверждающий ее основные характеристики. Такое приобретение может стать как предметом коллекционирования, так и отличным ценным подарком для партнеров и близких людей, кроме того они являются надежным инвестиционным инструментом. Олимпиада 2018-16 Биатлон (Корея) Номинал на монете, ед. нац. валюты:

5000,00 WON.

Металл, проба: серебро 999/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете, г.: 15,53 Олимпиада 2018-16 Санный спорт (Корея) Номинал на монете, ед. нац. валюты:

5000,00 WON.

Металл, проба: серебро 999/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете, г.: 15,53 Олимпиада 2018-16 Бобслей. (Корея) Номинал на монете, ед. нац. валюты:

5000,00 WON.

Металл, проба: серебро 999/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете, г.: 15,53 Олимпиада 2018-16 Хоккей (Корея) Номинал на монете, ед. нац. валюты:

5000,00 WON.

Металл, проба: серебро 999/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете, г.: 15,53 Олимпиада 2018-16 Горнолыжный спорт (Корея) Номинал на монете, ед. нац. валюты:

5000,00 WON.

Металл, проба: серебро 999/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете, г.: 15,53 Олимпиада 2018-16 Шорт-трек (Корея) Номинал на монете, ед. нац. валюты:

5000,00 WON.

Металл, проба: серебро 999/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете, г.: 15,53 Олимпиада 2018-16 Конькобежный спорт (Корея) Номинал на монете, ед. нац. валюты:

5000,00 WON.

Металл, проба: серебро 999/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете, г.: 15,53 Олимпиада 2018-16 Керлинг (Корея) Номинал на монете, ед. нац. валюты:

5000,00 WON.

Металл, проба: серебро 999/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете, г.: 15,53

Россельхозбанк и дальше будет продолжать радовать своих настоящих и будущих клиентов ассортиментом и ценами на монеты из драгоценных металлов.

Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по тел. (3952) 50-33-25, в городе Усолье-Сибирское по тел. (39543) 6-21-42, 6-37-24, в городе Братске по тел. (3953) 46-62-65, 46-40-91, в городе Ангарске тел. (3955) 66-12-60.

Актуальную информацию о котировках на монеты из драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк» можно получить на официальном сайте банка по ссылке: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал свою работу в 2005 году. В настоящее время в Иркутской области работают 17 офисов.