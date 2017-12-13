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В преддверии Новогодних праздников Россельхозбанк пополнил ассортимент драгоценных монет

13 декабря 2017

В преддверии Новогодних праздников в Иркутском  региональном филиале АО «Россельхозбанк» пополнился ассортимент монет из драгоценных металлов. В числе новинок – монеты из серебра 999-й пробы, с символикой Нового 2018 года.

Традиционно в офисах Иркутского филиала Россельхозбанка можно приобрести «драгоценные подарки» ко Дню рождения со знаками зодиака, ко Дню бракосочетания и другие монеты, выпущенные к знаменательным событиям и  памятным датам.

 Монеты из драгоценных металлов -  прекрасный подарок к любому праздничному событию, кроме того они являются надежным инвестиционным инструментом. 

Год Собаки-18

(Австралия)

Номинал на монете, ед. нац. валюты - 1,00 AUD
Металл, проба - серебро 999,9/1000
Содержание химически чистого драгоценного металла в монете,
31,10 г

Семья собак-18

Токелау

Номинал на монете, ед. нац. валюты –5 NZD 
Металл, проба - серебро 999/1000
Содержание химически чистого драгоценного металла в монете,
31,10 г

 

Снежная фея-15

Тувалу (Snow Fairy)

Номинал на монете, ед. нац. валюты -  0,5 TVD
Металл, проба - серебро 999/1000
Содержание химически чистого драгоценного металла в монете,
15,575 г

 

Матрона-17

(Гана)

Номинал на монете, ед. нац. валюты - 5,00 Cedis 
Металл, проба - серебро 999/1000
Содержание химически чистого драгоценного металла в монете,
19,98 г

 

Россельхозбанк и дальше будет продолжать радовать своих настоящих и будущих клиентов ассортиментом и ценами на монеты из драгоценных металлов.

Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по т. (3952) 50-33-25, в городе Усолье-Сибирское по т. (39543) 621-42, 637-24, в городе Братске по т. (3953) 466-265, 464-091, в городе Ангарске т. (3955) 66-12-60.

Актуальную информацию  о котировках на монеты из драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк» можно получить на официальном сайте банка по ссылке: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал свою работу в 2005 году. В настоящее время в Иркутской области работают 17 офисов.


/ СИА /
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