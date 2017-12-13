В преддверии Новогодних праздников Россельхозбанк пополнил ассортимент драгоценных монет

В преддверии Новогодних праздников в Иркутском региональном филиале АО «Россельхозбанк» пополнился ассортимент монет из драгоценных металлов. В числе новинок – монеты из серебра 999-й пробы, с символикой Нового 2018 года.

Традиционно в офисах Иркутского филиала Россельхозбанка можно приобрести «драгоценные подарки» ко Дню рождения со знаками зодиака, ко Дню бракосочетания и другие монеты, выпущенные к знаменательным событиям и памятным датам.

Монеты из драгоценных металлов - прекрасный подарок к любому праздничному событию, кроме того они являются надежным инвестиционным инструментом.

Год Собаки-18 (Австралия) Номинал на монете, ед. нац. валюты - 1,00 AUD

Металл, проба - серебро 999,9/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете,

31,10 г Семья собак-18 Токелау Номинал на монете, ед. нац. валюты –5 NZD

Металл, проба - серебро 999/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете,

31,10 г Снежная фея-15 Тувалу ( Snow Fairy ) Номинал на монете, ед. нац. валюты - 0,5 TVD

Металл, проба - серебро 999/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете,

15,575 г Матрона-17 (Гана) Номинал на монете, ед. нац. валюты - 5,00 Cedis

Металл, проба - серебро 999/1000

Содержание химически чистого драгоценного металла в монете,

19,98 г

Россельхозбанк и дальше будет продолжать радовать своих настоящих и будущих клиентов ассортиментом и ценами на монеты из драгоценных металлов.

Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по т. (3952) 50-33-25, в городе Усолье-Сибирское по т. (39543) 621-42, 637-24, в городе Братске по т. (3953) 466-265, 464-091, в городе Ангарске т. (3955) 66-12-60.

Актуальную информацию о котировках на монеты из драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк» можно получить на официальном сайте банка по ссылке: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал свою работу в 2005 году. В настоящее время в Иркутской области работают 17 офисов.