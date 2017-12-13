Финал стартап-школы «Тайга.Юниор» пройдёт в Иркутске

Фото: static.irk.ru

15 декабря 20 лучших команд представят свои разработки на финале стартап-школы «Тайга.Юниор». Мероприятие состоится с 15:00 до 18:00 в Технопарке ИРНИТУ (ул. Игошина, д. 1а, 2 этаж, выставочный зал).

В 2017 году участие в программе приняли 1,5 тыс. школьников из Иркутска, Усолья - Сибирского, Улан-Удэ и Читы.

Обучение проходило с 13 ноября по 4 декабря 2017 года. Ключевой особенностью программы является разработка школьниками инновационных проектов, решающих реальные проблемы предприятий Иркутска. Итогом работы школы является реализация проекта совместно с инициатором кейса. Для этого действующие предприниматели должны обеспечить лучшие проектные команды школьников необходимыми ресурсами: финансы, помещения, материалы и т.д.

По словам организаторов, тесное взаимодействие с предпринимателями позволяет учащимся стартап-школы на практике попробовать различные профессии и навыки и проявить активность, которая поможет школьнику определиться с будущим направлением обучения и в дальнейшем рассчитывать на интересную работу.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проект реализуется за счет средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» и администрации Иркутска.