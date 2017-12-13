Аппарат иркутского бизнес-омбудсмена отстоял в суде право предпринимателя на землю

Отстоять право на земельный участок помогли предпринимателю из Эхирит-Булагатского района сотрудники аппарата иркутского бизнес-омбудсмена. Администрация сельского поселения Тугутуйское пыталась незаконно отобрать у фермера землю. Фото: media.professionali.ru

В 2011 году предприниматель из Эхирит-Булагатского района взял в аренду на 10 лет участок почти в 93 гектара. Это земли сельхозназначения, право государственной собственности на них не разграничено, фермер занимается выращиванием травы для покосов. Участок, предоставленный районными властями, со временем перешел в ведение администрации сельского поселения. Однако Земельный кодекс давал местному руководству право лишь распоряжаться участками, но не владеть ими в полной мере, кроме того, действие законного договора аренды с фермером при этом продолжалось. Тем не менее, глава администрации издал постановление, самолично передав земельный участок в собственность своего же муниципального образования, нарушив нормы гражданского и земельного законодательства. Затем местные власти, присвоив земельный участок, решили, что имеют право отобрать участок у предпринимателя.

С января 2017 года земли сельхозназначения вновь перешли в ведение районов. Однако сельская администрация продолжая требовать вернуть участок через суд.

Представители администрации еще в 2016 году попытались решить спор с предпринимателем через районный суд, который прекратил дело в связи с его неподсудностью. Тогда руководство поселка обратилось в Арбитражный суд с двумя требованиями, с юридической точки зрения противоречащими друг другу: признать договор аренды недействительным и расторгнуть его. При этом истцом не было учтено, что даже срок исковой давности по указанным требованиям пропущен.

Предприниматель подал встречный иск, оспаривая право собственности администрации на земельный участок, суд согласился с его требованиями. Представитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Ольга Канышева приняла участие в заседании в качестве третьего лица, предоставив доводы для защиты прав и законных интересов фермера.

«Представителю администрации Тугутуйского муниципального образования еще летом 2016 года была разъяснена незаконность требований, предъявляемых к фермеру, а Уполномоченным в адрес главы администрации было направленно заключение с указанием нарушений прав предпринимателя и мер по восстановлению его прав и законных интересов. Тем не менее, администрацией Тугутуйского поселения указанные доводы были проигнорированы, – рассказала Ольга Канышева. – Решить проблему может повышение юридической грамотности сотрудников органов власти, реальные меры по борьбе с коррупцией, введение личной финансовой ответственности чиновников за нарушение прав». Специалист также подчеркнула, что аппарат Уполномоченного намерен обратиться в прокуратуру по факту незаконных действий администрации и Росреестра.