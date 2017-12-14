Антон Дерягин: «Работать в маленьких городах можно и нужно»

На каких принципах должен быть основан современный бизнес, чтобы с самого начала стать успешным? Куда и как расти, если все подходящие ниши для бизнеса в крупных городах уже заняты? Как предусмотреть риски и воспользоваться преимуществами работы в небольшом городе? Об этом на II Байкальской Ярмарке франшиз рассказал Антон Дерягин, менеджер по развитию компании «Додо Пицца».

О базовых принципах

Компания «Додо Пицца» вышла на рынок в 2011 году и сразу планировалась Федором Овчинниковым, её создателем, как глобальная сеть с развитым сервисом по доставке пиццы. Для этого нам нужны были постоянный реинжиниринг и интеграция информационных технологий. В сочетании с прозрачностью как основным принципом они делают уже успешную бизнес-модель более управляемой.

Прозрачность – один из базовых принципов компании. Этот принцип был заложен, когда компания только появилась и до сих пор формирует её текущие практики компании. Именно прозрачность гарантирует нам лояльность клиентов, доверие сотрудников и партнеров, объективное восприятие реальности. Кроме того, прозрачность позволяет контролировать оперативную деятельность компании: в каждой пиццерии установлены веб-камеры, и клиент при желании в режиме реального времени может видеть, как готовится его заказ. Идея прозрачности в самом начале легла в основу менеджмента и помогла сформировать команду увлеченных энтузиастов, благодаря чему компания стала динамично развиваться.

Одним из направлений развития нашей сети служат пиццерии в небольших городах, где численность населения не превышает 50 тыс. человек.

Маленький город – большие возможности

Известно, что ведение бизнеса в малых городах предполагает определенные риски. Там недостаточная емкость рынка и не так, как в больших городах, развита культура потребления. В сочетании с низкими доходами населения это делало перспективы бизнеса туманными. Но есть и преимущества, среди которых главное – отсутствие конкуренции и сравнительно небольшие издержки на оплату труда и аренду помещений. В России сложилось так, что «свободных» для освоения общепитом городов с численностью больше 100 тысяч уже не осталось, и освоение малых городов – путь к развитию для тех проектов, которым в города с большим населением попасть трудно. В малых городах все еще нет качественных предложений по общепиту, но людям это нужно. Затраты на продвижение невелики, открылся – и о тебе уже знает весь город. Очень хорошо работает «семейный» формат, и от стационарных залов результат выше, чем от доставки.

Об упаковке франшизы

Бизнес-модель, доказавшая свою жизнеспособность, у нас уже была. «Упаковка» франшизы заключалась в адаптации ее под нужды маленьких городов. Важно было сбалансировать модель так, чтобы минимизировать все известные риски и максимизировать выгоды.

Для начала мы поработали со сметой, чтобы снизить сроки окупаемости. 35% составляли затраты на оборудование, и мы выбрали более бюджетный вариант, который, естественно, тоже гарантировал качество. Затем мы упростили дизайн-концепцию, поскольку 25-30% от сметы составляли стройматериалы и ремонт, а также оптимизировали сами помещения.

Это дало неплохие результаты, и в будущем году мы планируем запустить рекламную кампанию и открыть еще много пиццерий.

Справка:

Сеть пиццерий ««Додо Пицца»» существует с 2011 года. В 2012 году была запущена полноценная франчайзинговая программа в России. В 2014 году ««Додо Пицца»» зашли в Румынию, в 2015 – в страны СНГ и Прибалтики, а в 2016 году первые пиццерии под брендом ««Додо Пицца»» открылись в США и Китае. Недавно открылась первая пиццерия в Великобритании, а в 2018 компания планирует зайти в Белоруссию и Украину. В сети 263 пиццерии. Выручка в ноябре 2017 года составила более 600 млн рублей. Рост компании стабильно опережает среднеотраслевые показатели. Объем инвестиций на 1 пиццерию – 10-12 млн. На 4 – от 40 до 50. Паушальный взнос 413 000 , роялти – 3,5% плюс НДС, с 13 месяца - 5 % плюс НДС.