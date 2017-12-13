В иркутской школе №19 строят бассейн

Фото: admirk.ru

На строительстве блока Е школы № 19 завершено бетонирование чаши бассейна. Строительную площадку сегодня посетили мэр Иркутска Дмитрий Бердников, советник губернатора Иркутской области Владимир Матиенко и руководители УКС Иркутска.

По информации пресс-службы администрации города, с 1 января 2016 года в целях безопасности детей здание школы №19 (ул. Лермонтова, 279) было закрыто из-за аварийного состояния фундамента. В ноябре 2016 года его демонтировали, а в августе 2017 года приступили к возведению нового.

По информации подрядчика, на возведении школы № 19 в Академгородке ведется плановая работа на всех семи блоках. В учебных корпусах А-Г продолжается утепление стен и кровель, остекление, обустройство вентиляционных шахт, на 50% выполнены земляные работы по наружной прокладке теплосети. До начала 2018 года планируется завершить бетонирование третьих этажей блока Ж и Д, части стен блока Е. Срок окончания строительства – июль 2018 года.