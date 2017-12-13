«Ростелеком» предлагает сибирякам умное видеонаблюдение

«Ростелеком» запустил в коммерческую эксплуатацию интеллектуальный продукт «Умный дом» для физических лиц. Сейчас в рамках этого продукта для всех абонентов Сибири уже доступна услуга «Видеонаблюдение».

С помощью новой услуги любая семья может организовать умное видеонаблюдение в квартире, загородном доме, любом другом помещении и быть в курсе всех происходящих событий в режиме онлайн. Особенно полезен данный сервис для любителей путешествий, владельцев домашних питомцев, семей с маленькими детьми или престарелыми родителями, а также для тех, кто делает ремонт в квартире.

Новая услуга «Ростелекома» – это уже готовое ОТТ-решение (видеотрансляция осуществляется по сети передачи данных любого провайдера), которое включает цифровую HD-видеокамеру с инфракрасной подсветкой в ночное время и широким углом обзора, встроенными микрофоном и датчиком движения. Установить и настроить камеру абонент может самостоятельно в своем Личном кабинете с помощью набора виджетов – инструментов для управления, контроля и настройки поведения установленных камер.

Пользователю услуги «Умный дом. Видеонаблюдение» доступно бесплатное мобильное приложение, с помощью которого за квартирой или другим объектом можно наблюдать в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. Облачная платформа позволяет хранить в архиве видеозаписи от 7 до 30 дней. При срабатывании датчика движения или перекрытия обзора камеры запись производится автоматически. При этом абоненту на мобильный телефон сразу же поступит уведомление. В любое время по команде из мобильного приложения или web-интерфейса можно включать принудительную запись с камеры.

Еще одно преимущество интеллектуального сервиса «Ростелекома» – возможность добавлять неограниченное количество камер, установленных в разных помещениях и даже в разных городах.

«Умный дом. Видеонаблюдение» – это перспективный проект, который мы будем развивать, у него большое будущее, – рассказывает заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Александр Бойкиня. – Трансформируясь в провайдера цифровых услуг для государства, компания не забывает об обычных людях, которые хотят жить с комфортом, пользоваться в своем доме умными технологиями, помогающими сэкономить время, деньги, энергоресурсы или обезопасить жилище».

В ближайшее время у абонентов «Ростелекома» появится возможность подключать внешние камеры для видеонаблюдения, например, за территорией дачного участка. Затем продукт «Умный дом» постепенно будет дополняться новыми digital-решениями, чтобы управлять домофоном, бытовой техникой, следить за приборами учета и др.

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ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2% от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.