13 млн долга выплатило сотрудникам предприятие Иркутской области

Задолженность по заработной плате на сумму более 13 млн рублей погашена перед работниками ООО «Черемховский механический завод». По информации пресс-службы прокуратуры Иркутской области, ранее в ходе проверки было обнаружено, что такой долг по заработной плате, компенсации за неиспользуемый отпуск, выплате выходного пособия и алиментам сложился на июль 2017 года перед 183 работниками завода. Фото: s0.rbk.ru

Генерального директора завода признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Принято решение о дисквалификации на 1 год руководителя предприятия.

За время образования задолженности в мировой суд в интересах работников направлено 80 заявлений о вынесении судебных приказов о взыскании зарплаты на сумму более 3, 4 млн рублей. Все заявления рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, по материалам прокурорской возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из иной личной заинтересованности руководителем организации). Сейчас расследование уголовного дела прекращено в связи с погашением задолженности.