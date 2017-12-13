Промсвязьбанк запустил новый высокодоходный накопительный счет

Клиентам Промсвязьбанка – физическим лицам – стал доступен новый накопительный счет «Доходный» со ставками 6,8% годовых в рублях, 1% годовых в долларах США и 0,4% годовых в евро.

Минимальный остаток для начисления процентов по счету – от 5 000 рублей, 100 долларов США или евро. Счет бессрочный, без ограничений по первоначальному взносу и неснижаемому остатку, с возможностью свободного пополнения и частичного снятия без потери ранее начисленных процентов. Обслуживание счета предоставляется бесплатно. Открыть накопительный счет можно как в офисе банка, так и в мобильном и интернет-банке ПСБ.

Также клиенты Промсвязьбанка могут подключить к счету «Доходный» правила накопления: «Пополнил-накопил» с перечислением суммы на счет в момент пополнения банковской карты или «Купил-накопил» – в момент совершения покупки по карте в торгово-сервисных предприятиях. Величину процента или сумму перечисляемых денежных средств клиенты определяют самостоятельно.

«Накопительный счет – дополнение к классическим вкладам. Он предлагает более гибкие условия и возможность не только без особых усилий копить денежные средства, но и получать дополнительный доход как в рублях, так и в иностранной валюте: денежные средства со счета всегда можно снять наличными, не потеряв ранее начисленные проценты», – комментирует Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка.

Получить подробную информацию об открытии и преимуществах накопительного счета «Доходный» можно на сайте.

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает свыше 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru