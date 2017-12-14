Около 30 мероприятий пройдут в Иркутске в рамках фестиваля городской среды «Иркутск, выходи гулять»

Местами проведения массовых гуляний в дни новогодних праздников, с 20 декабря по 13 января, станут общественные пространства и дворовые территории, благоустроенные в текущем году. Об этом сообщил Виталий Барышников, начальник управления культуры. Также он подчеркнул, что в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» была проведена большая работа по благоустройству.

Более 20 тысяч иркутян принимали участие в общественных обсуждениях, тем самым определяя, как будет выглядеть их двор.

– В дни каникул помимо городских мероприятий во всех округах пройдут новогодние праздники и массовые гуляния. Активные граждане совместно с управляющими компаниями и округами продумали различные праздники, соорудили ледяные горки и нарядили елки в своих дворах, – подчеркнул Виталий Барышников. – Теперь важно, чтобы площадки не пустовали, а были насыщены различными мероприятиями. Поэтому призываем иркутян, выходите гулять!

Ознакомиться с афишей мероприятий в зависимости от площадки можно на сайте администрации.

Всероссийский фестиваль городской среды «Выходи гулять!» пройдёт во всех регионах страны, где была реализована федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». В Иркутске в этот проект вошли 13 общественных пространств и более 200 дворов.