В путешествие на Байкал с «Глубинной байкальской водой» отправятся еще пять участников федеральной программы

В конце ноября в Москве состоялось награждение очередной пятёрки победителей постоянной программы «Путешествие на Байкал с «Глубинной байкальской водой». Счастливчики отправятся к величайшему озеру на планете уже следующим летом.

В марте 2016 года BAIKALSEA Company выпустила на рынок «Глубинную байкальскую воду» (BAIKAL430). За это время BAIKAL430 стал одним из самых популярных и продаваемых продуктов в категории «вода» в 250 городах во всех субъектах Российской Федерации.

Чтобы каждый потребитель мог убедиться в подлинности происхождения продукта, BAIKALSEA Company создали специальную систему проверки: каждая бутылка имеет индивидуальный код под крышкой. Вводя код на сайте baikalwater.ru, покупатель получает подтверждение о нахождении (либо отсутствии) кода в базе данных завода производителя. Более 227 тысяч человек уже воспользовались этой системой проверки подлинности воды.

Кроме того, регистрация кода дает возможность принять участие в постоянной программе «Путешествие на Байкал» и выиграть поездку.

Программа путешествия разработана партнёром программы – ведущим туроператором байкальского региона, компанией «Гранд Байкал». Определение и награждение победителей проходит два раза в год.

Победителями программы в ноябре 2017 стали:

1. Андрей Андрианов, г. Видное

2. Наталья Барабанова, г. Одинцово

3. Анастасия Матвеева г. Москва

4. Любовь Хлопкова, г. Москва

5. Леонид Козлов, г. Москва

Программа путешествия включает перелет, проживание в одном из лучших отелей города, входящих в состав УК «ГОСТ ОТЕЛЬ Менеджмент», экскурсию по Байкалу и посещение производственного комплекса BAIKALSEA Company, производителя «Глубинной Байкальской воды» (BAIKAL430)

Стать участником программы и получить шанс выиграть поездку к величайшему озеру в мире просто: нужно всего лишь зарегистрировать код из-под крышки «Глубинной байкальской воды» на сайте baikalwater.ru. Победители определяются из числа зарегистрировавших максимальное количество кодов. Подробные условия на сайте www.baikalwater.ru

Справка о компаниях:

BAIKALSEA Company – производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), лечебно-столовой минеральной воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также «Глубинной байкальской воды» (BAIKAL430). Высочайшая производственная культура BAIKALSEA Company позволяет донести качество и вкус настоящей байкальской воды до каждого потребителя.



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Компания «ГОСТ Отель Менеджмент» специализируется на профессиональном управлении городскими отелями, загородными гостиничными комплексами от бизнес-класса до премиум-класса и санаторно-курортными объектами. Русское гостеприимство наряду с богатым операционным и управленческим потенциалом позволяют обеспечивать высокое качество сервиса для наших гостей.

Управление объектами осуществляется под брендами GOST Luxury Club, GOST Travel Club, «Русские Санатории» и «Русские Отели». На данный момент во владении и управлении находится в общей сложности 27 объектов на территории России и Австрии.

«Глубинная байкальская вода» (BAIKAL WATER)

www.baikalwater.ru/

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