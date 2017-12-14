68 ледовых катков откроются в Иркутске

68 катков будут работать этой зимой в Иркутске, из них 50 – муниципальные. Работу некоторых их них проверил глава областного центра Дмитрий Бердников. Это хоккейные корты на территориях школ №№76 и 75, а также во дворе дома по ул. Байкальская, 312.

В школе №76 в октябре текущего года был проведен капитальный ремонт корта. Теперь на нем проводят уроки физкультуры для учеников 5-11 классов. Специально для этого были приобретены 35 пар коньков. Также предусмотрено время для свободного катания жителей микрорайона в вечернее время и в выходные дни.

В школе №75 корт был построен в 2014 году. Зимой здесь проводят уроки физкультуры для учеников по конькобежной подготовке, тренируются команды по хоккею с мячом и шайбой. Здесь также предусмотрено время для массового катания горожан. Многофункциональный спортивный корт муниципального учреждения «Городской спортивно-методический центр» (ГСМЦ) был построен в рамках программы «Газпром детям» в 2013 году. На корте занимаются детские команды по хоккею с шайбой. В выходные дни здесь катаются до 300 жителей микрорайона.

Из 50 муниципальных катков 24 принадлежат ГСМЦ, 22 – общеобразовательным учреждениям города, катки для массового катания будут работать в муниципальных спорткомплексах «Локомотив» и «Авиатор», также завершается оборудование катков на острове Конный и заливе Якоби.

Кроме этого, в Иркутске будут работать 11 коммерческих катков, еще 7 – будут организованы во дворах силами ТСЖ и управляющих компаний.