«АктивКапитал Банк» обновляет условия вкладов

С 13 декабря 2017 года обновлены условия вкладов «Удобный» в рублях и «Пенсионный плюс». Полные условия вкладов размещены здесь.
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«АктивКапитал Банк» обновляет условия вкладов14 декабря 2017
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АК Банк. Вклад "Удобный".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.50-7.90% годовых.
Выплата процентов производится ежемесячно. При досрочном расторжении после 182 дня проценты начисляются по ставке 4.00% годовых.
Банк Солидарность. Вклад "Пенсионный Депозит".
Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.50-8.00% годовых.
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!