«Российский капитал» предлагает 8% по депозитам для корпоративных клиентов

В банке «Российский капитал» вводится новогоднее предложение по депозиту для корпоративных клиентов. При размещении средств в срочный депозит без права досрочного расторжения на сумму свыше 500 тыс. рублей на срок от 91 до 120 дней процентная ставка устанавливается в размере 8%.

Предложением могут воспользоваться все юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, независимо от наличия расчетного счета в банке.

Предложение действует до 29.12.2017 года (включительно). Подробности акции здесь.