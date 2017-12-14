Новости

«Российский капитал» предлагает 8% по депозитам для корпоративных клиентов

14 декабря 2017

В банке «Российский капитал» вводится новогоднее предложение по депозиту для корпоративных клиентов. При размещении средств в срочный депозит без права досрочного расторжения на сумму свыше 500 тыс. рублей на срок от 91 до 120 дней процентная ставка устанавливается в размере 8%.

Предложением могут воспользоваться все юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, независимо от наличия расчетного счета в банке.

Предложение действует до 29.12.2017 года (включительно). Подробности акции здесь.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

АК Банк. Вклад "Удобный".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.50-7.90% годовых.
Выплата процентов производится ежемесячно. При досрочном расторжении после 182 дня проценты начисляются по ставке 4.00% годовых.

Банк Солидарность. Вклад "Пенсионный Депозит".
Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.50-8.00% годовых.  
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

Банк СОЮЗ. Вклад "Замороженный процент"
Сумма вклада от 100 000 рублей.  Срок 367 дней. Ставка 7.50% годовых.
Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты не удерживаются из суммы вклада.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании