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Операционный офис «Центральный» Гринкомбанка переименован в «Литвинова»

14 декабря 2017

С 14 декабря 2017 г. операционный офис «Центральный», расположенный по адресу: г. Иркутск,ул. Литвинова, 14 переименовывается в операционный офис «Литвинова».

Операционный офис принимает  денежные переводы через платежные системы «Золотая корона» и «WESTERN  UNION» по России и зарубеж, денежные переводы без открытия счета, коммунальные платежи через систему «Город», осуществляет валютно-обменные операции.

Режим работы операционного офиса «Литвинова»:
понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, режим работы с клиентами с 9.00 до 17.45.
Выходные: суббота и воскресенье.


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