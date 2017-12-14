Примсоцбанк в ТОП-20 российских банков по объему ипотечного кредитования

Рейтинговое агентство Эксперт РА опубликовало на своём официальном сайте рэнкинг ТОП-20 российских банков по объему ипотечного кредитования в первом полугодии 2017 года. Согласно данным исследования, проведенного специалистами Эксперт РА, Примсоцбанк увеличил объем выданных ипотечных жилищных кредитов на 47% относительно уровня 2016 года и поднялся в рейтинге с 22 на 18 позицию.

«Примсоцбанк достиг высоких показателей благодаря появлению целого ряда новых программ и дополнительных опций,- комментирует начальник ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Илья Ткачук. – В этом году мы начали кредитовать гаражи и машиноместо, а главное, неоднократно существенно снижали процентные ставки по всей линейке ипотечных кредитов. На сегодняшний день, одна из самых популярных новых опций - «Назначь свою ставку», используя которую клиент может самостоятельно дополнительно снизить итоговую ставку по кредиту на 0,5 – 3 процентных пункта».