Промсвязьбанк за 11 месяцев заработал более 16 млрд рублей чистой прибыли

Согласно предварительной отчетности по российским стандартам бухгалтерской отчетности, банк за 11 месяцев 2017 года заработал свыше 16 млрд рублей чистой прибыли.

Из этого объема до конца декабря 11 млрд рублей банк планирует включить в базовый капитал после подтверждения финансового результата независимым аудитором. По оценкам банка норматив достаточности базового капитала Промсвязьбанка к 1 января 2018 года составит не менее 7,4% (при минимальном регуляторном значении – 7,03%), что дает банку комфортный запас капитала.