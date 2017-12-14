Новости

Промсвязьбанк запустил новый высокодоходный накопительный счет

14 декабря 2017

Клиентам Промсвязьбанка – физическим лицам – стал доступен новый накопительный счет «Доходный» со ставками 6,8% годовых в рублях, 1% годовых в долларах США и 0,4% годовых в евро. 

Минимальный остаток для начисления процентов по счету – от 5 000 рублей, 100 долларов США или евро. Счет бессрочный, без ограничений по первоначальному взносу и неснижаемому остатку, с возможностью свободного пополнения и частичного снятия без потери ранее начисленных процентов. Обслуживание счета предоставляется бесплатно. Открыть накопительный счет можно как в офисе банка, так и в мобильном и интернет-банке ПСБ. 

Также клиенты Промсвязьбанка могут подключить к счету «Доходный» правила накопления: «Пополнил-накопил» с перечислением суммы на счет в момент пополнения банковской карты или «Купил-накопил» – в момент совершения покупки по карте в торгово-сервисных предприятиях. Величину процента или сумму перечисляемых денежных средств клиенты определяют самостоятельно. 

«Накопительный счет – дополнение к классическим вкладам. Он предлагает более гибкие условия и возможность не только без особых усилий копить денежные средства, но и получать дополнительный доход как в рублях, так и в иностранной валюте: денежные средства со счета всегда можно снять наличными, не потеряв ранее начисленные проценты», – комментирует Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка. 

Получить подробную информацию об открытии и преимуществах накопительного счета «Доходный» можно на сайте.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

АК Банк. Вклад "Удобный".
Сумма вклада от 10 тыс.рублей. Срок 91-370 дней. Ставка 7.50-7.90% годовых.
Выплата процентов производится ежемесячно. При досрочном расторжении после 182 дня проценты начисляются по ставке 4.00% годовых.

Банк Солидарность. Вклад "Пенсионный Депозит".
Сумма вклада от 1 000 рублей. Срок 370 дней. Ставка 7.50-8.00% годовых.  
При досрочном расторжении с 181 по 370 день проценты пересчитываются по ставке 5% годовых!

Банк СОЮЗ. Вклад "Замороженный процент"
Сумма вклада от 100 000 рублей.  Срок 367 дней. Ставка 7.50% годовых.
Проценты выплачиваются ежемесячно. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты не удерживаются из суммы вклада.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании