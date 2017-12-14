Промсвязьбанк запустил новый высокодоходный накопительный счет

Клиентам Промсвязьбанка – физическим лицам – стал доступен новый накопительный счет «Доходный» со ставками 6,8% годовых в рублях, 1% годовых в долларах США и 0,4% годовых в евро.

Минимальный остаток для начисления процентов по счету – от 5 000 рублей, 100 долларов США или евро. Счет бессрочный, без ограничений по первоначальному взносу и неснижаемому остатку, с возможностью свободного пополнения и частичного снятия без потери ранее начисленных процентов. Обслуживание счета предоставляется бесплатно. Открыть накопительный счет можно как в офисе банка, так и в мобильном и интернет-банке ПСБ.

Также клиенты Промсвязьбанка могут подключить к счету «Доходный» правила накопления: «Пополнил-накопил» с перечислением суммы на счет в момент пополнения банковской карты или «Купил-накопил» – в момент совершения покупки по карте в торгово-сервисных предприятиях. Величину процента или сумму перечисляемых денежных средств клиенты определяют самостоятельно.

«Накопительный счет – дополнение к классическим вкладам. Он предлагает более гибкие условия и возможность не только без особых усилий копить денежные средства, но и получать дополнительный доход как в рублях, так и в иностранной валюте: денежные средства со счета всегда можно снять наличными, не потеряв ранее начисленные проценты», – комментирует Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка.

Получить подробную информацию об открытии и преимуществах накопительного счета «Доходный» можно на сайте.