Дмитрий Патрушев и Глеб Никитин провели рабочую встречу в Москве

В Москве прошла рабочая встреча Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрия Патрушева и врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Стороны обсудили сотрудничество Банка и региона, наметили новые перспективы взаимодействия.

Россельхозбанк работает в Нижегородской области с 2001 года, активно финансируя сельскохозяйственный сектор, в том числе проведение сезонных работ, реализацию инвестиционных проектов по переработке сельхозпродукции, строительству и модернизации животноводческих и птицеводческих комплексов.

«Нижегородская область – динамично развивающийся регион, где сосредоточено большое число промышленных, в том числе перерабатывающих предприятий. Россельхозбанк ведет активную работу с организациями всех важнейших отраслей экономики, а также предоставляет жителям качественные банковские услуги. Всего с начала своей деятельности в регионе Россельхозбанк инвестировал в развитие области 132,8 млрд рублей», – отметил Дмитрий Патрушев.