Дмитрий Патрушев и Глеб Никитин провели рабочую встречу в Москве

В Москве прошла рабочая встреча Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрия Патрушева и врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Стороны обсудили сотрудничество Банка и региона, наметили новые перспективы взаимодействия.
Россельхозбанк работает в Нижегородской области с 2001 года, активно финансируя сельскохозяйственный сектор, в том числе проведение сезонных работ, реализацию инвестиционных проектов по переработке сельхозпродукции, строительству и модернизации животноводческих и птицеводческих комплексов.
«Нижегородская область – динамично развивающийся регион, где сосредоточено большое число промышленных, в том числе перерабатывающих предприятий. Россельхозбанк ведет активную работу с организациями всех важнейших отраслей экономики, а также предоставляет жителям качественные банковские услуги. Всего с начала своей деятельности в регионе Россельхозбанк инвестировал в развитие области 132,8 млрд рублей», – отметил Дмитрий Патрушев.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.