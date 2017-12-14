РСХБ запустил специальное предложение по потребительскому кредитованию

В преддверии Нового года Россельхозбанк объявляет о запуске специальных процентных ставок по кредитным программам для частных клиентов. Теперь осуществить свои новогодние желания и порадовать своих близких очень легко, оформив потребительский кредит по ставке 12,5 %*.

Также с 2 ноября для отдельных категорий клиентов Россельхозбанк предлагает потребительские кредиты на сумму свыше 200 тысяч рублей по ставке от 10,0 %**.

Получить более подробную информацию можно в разделе «Потребительские кредиты».

* Специальная ставка 12,5% действует до 31.12.2017 (включительно) для всех категорий клиентов при получении потребительского кредита на срок свыше 1 года сумму свыше 500 000 рублей. Указанные ставки действуют при согласии клиента на личное страхование.

** Ставка действует при согласии клиента на личное страхование.