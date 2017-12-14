Примсоцбанк на втором месте по объему выданных ипотечных кредитов

По итогам 2017 года Примсоцбанк занял второе место среди банков-партнеров АИЖК

На прошедшей 6 декабря в Москве Ежегодной конференции для партнеров АИЖК Примсоцбанк занял второе место по объему выданных ипотечных кредитов.

В мероприятии приняли участие представители 73 российских компаний из 40 регионов страны.

В ходе конференции участники подвели итоги уходящего года и спрогнозировали развитие рынка строительства и жилищного кредитования на будущий, 2018 год.

«На протяжении 10 лет банк является надежным партнером АИЖК и по итогам 2017г. подтвердил свой статус ключевого партнера АИЖК, заняв 2-е место по объемам выданных ипотечных кредитов АИЖК среди партнеров», - отметила Анна Демидова, начальник отдела продаж ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".