Корпоративы будут у большинства компаний Иркутска!

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter провела опрос среди работодателей, в том числе и из Иркутска, чтобы выяснить, будет ли праздник у них в этом году?

Оказалось, что количество компаний, отмечающих новогодний праздник с коллегами, год от года не меняется, их набралось две трети как в 2017 году, так и в этом. Но, интересный факт: в регионах работодатели чаще празднуют Новый год, чем в столицах. Так, в Москве и Санкт-Петербурге доля компаний, положительно ответивших на вопрос быть или не быть корпоративному празднику, равна – 68%, в то время как в Иркутске доля аналогично ответивших компаний достигла 79%.

Несмотря на то, что доля компаний, не отказывающих своим сотрудникам в празднике, не снизилась по сравнению с позапрошлым годом, практически каждой третьей компании (31%) приходится сокращать бюджет на организацию мероприятия в связи с текущей экономической ситуацией в стране. Как они это делают? Основная часть переносит праздник в более скромное место, еще два популярных способа борьбы за экономию – возложить часть затрат на сотрудников и отказаться от подрядчиков-организаторов. Другие компании решили экономить на алкоголе, отказаться от подарков сотрудникам или перенести праздник на январь.

Самое популярно место для проведения корпоратива – ресторан. Практически половина компаний в нынешнем году устроит новогоднее мероприятие именно в заведении подобного рода. 16% будут праздновать в офисе, а каждая десятая компания – в кафе. А вот популярность клубов по сравнению с 2014 годом выросла в три раза, а мероприятия на открытом воздухе наоборот утратили популярность – с 8% в 2014 до 2% в 2017 г.