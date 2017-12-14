Предприниматели Бурятии могут подать заявку на открытие расчетного счета в Сбербанке через партнеров

Более 10 компаний Бурятии заключили договоры со Сбербанком по новой партнерской программе, в рамках которой клиенты данных организаций (юридические лица и индивидуальные предприниматели) могут подать заявку на открытие расчетного счета в офисе партнера.

«Партнеры направляют в банк заявки клиентов на пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Клиенты, в свою очередь, могут подобрать подходящий тариф, не посещая банк, тем самым сэкономив драгоценное время. А после поступления заявки в банк специалист Сбербанка приглашает клиента на персональное обслуживание», – рассказала начальник управления продаж малому бизнесу Бурятского отделения Сбербанка Юлия Сагайдак.

Данная программа доступна любой организации, ведущей деятельность в сфере консалтинга, аутсорсинга и регистрации юридических лиц. Подключение к программе для партнеров осуществляется бесплатно.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.