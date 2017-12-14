Ради перспективной работы иркутянин погасил долг по алиментам

Иркутянин выплатил алименты, чтобы устроиться в институт и заниматься научно-исследовательской деятельностью.

Гражданин С. обязан был выплатить в пользу 15-летнего сына 155 тыс. рублей задолженности по алиментам. Однако он не только не предпринимал каких-либо действий к погашению долга, но и был объявлен в розыск, поскольку не проживал по месту регистрации и не являлся на прием к судебному приставу-исполнителю, пишет песс-служба УФССП России по Иркутской области.

Именно перспективная должность научного сотрудника и то, что работодатель не приветствует среди подчиненных должников, сподвигла гражданина С. прийти в отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г. Иркутску и Иркутскому району и полностью выплатить долг.

Судебным приставом по месту работы гражданина С. направлено постановление на удержание части заработной платы в счет алиментов в пользу его сына.