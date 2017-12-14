В Иркутском районе задержана машина с перебитыми номерами, оружием и наркотиками в салоне

На 23 км автодороги «Иркутск – Хомутово» в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями задержан кроссовер Toyota RAV-4. Водителем оказался житель Новосибирска. Фото: d1hu588lul0tna.cloudfront.net

В ходе досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированный охотничий карабин 7,62 мм и наркотическое вещество – гашиш массой более 8 граммов. Согласно справки экспертно-криминалистического подразделения идентификационный номер кузова иномарки подвергался изменению. Установлено, что данный автомобиль числится в розыске как похищенный у одного из жителей Новосибирска. В настоящее время автомобиль изъят и помещен на арестплощадку. По указанным фактам органами предварительного следствия возбужден ряд уголовных дел, предусмотренных частью 1 статьи 228 и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, автомобиль обнаружен в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии со спецротой и отдельным батальоном ГИБДД при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии.