Пришлось нарастить лёд,чтобы поднять вертолет AS-350 со дна Братского водохранилища

На месте крушения частного вертолета АS-350 в районе посёлка Чистый Братского района продолжаются поисково-спасательные работы – группировка сил и средств составляет 13 человек, 5 единиц техники. Фото: 38.mchs.gov.ru

На льду Кочегаринского залива, где были обнаружены фрагменты вертолета, в 500 метрах от берега был разбит базовый лагерь. Сотрудники пожарно-спасательной службы Иркутской области обследовали ледовое поле радиусом 200 метров. Обнаружить вертолет с зажатым телом пилота на глубине 65 метров удалось спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС с помощью телеуправляемого подводного аппарата «FALCON».

«За конструкцию вертолета был закреплен трос, проведены подготовительные работы по его подъему, – рассказал Валентин Нелюбов, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области. – Толщина льда в месте крушения – 15-12 сантиметров, поэтому ночью спасатели наращивали лед. Была искусственно наморожена площадка вокруг майны. Ориентировочно работы по подъему вертолета будут продолжаться в течение десяти часов. Поиски пассажира продолжаются – обследовано дно в радиусе 150 метров, пока безрезультатно».