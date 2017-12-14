Новогодний кэшбэк от Примсоцбанка – возвращаем до 10% от покупок!

С 15 декабря в Примсоцбанке стартует акция «Новогодний сюрприз», по условиям которой клиенты смогут получить до 10% от платежей обратной на карту

С 15 декабря по 15 января все держатели кредитных карт Примсоцбанка VISA (Clasic/Gold/Platinum) и Mastercard (Standart/Gold), при расчете картой за товары и услуги, получат повышенный cash-back в размере 10%.

Акция распространяется на товары и услуги в четырех категориях: подарки и сувениры; магазины косметики; бары, кафе, рестораны, ночные клубы; магазины алкогольных напитков.

Повышенное вознаграждение cash-back будет начисляться по всем операциям, проведенным в период с 15.12.2017 г. по 15.01.2018 г. Максимальная сумма выплаты по акции – 4 000 рублей (четыре тысячи рублей).

Более подробную информацию по акции «Новогодний сюрприз» можно получить во всех отделениях Примсоцбанка, на сайте банка и по номеру Единого Контактного Центра 8-800–200–42-02.