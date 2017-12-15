12 несуществующих автомобилей продал по интернету мошенник из Иркутской области

Ангарский городской суд признал виновным в 10 эпизодах мошенничества 18-летнего горожанина, который продавал через интернет несуществующие автомобили.

Установлено, что молодой человек размещал в интернете заведомо ложные объявления о продаже автотмобилей. Когда ему звонили потенциальные покупатели, он создавал впечатление достоверности своего предложения по продаже автомобиля, чем вводил их в заблуждение, сообщает пресс-служба суда. Злоумышленник просил перевести ему предоплату за авто на банковскую карту, затем прекращал общение. Таким образом ему удалось «продать» девять Тойот, две Хонды и один Ниссан.

В итоге мошеннику назначено наказание – три с половиной года лишения свободы условно. Также суд принял решение взыскать с него 160 тысяч рублей в пользу потерпевших.