Центр ипотечного кредитования Сбербанка открылся в Ангарске

14 декабря в Ангарске открылся новый центр ипотечного кредитования Сбербанка. В мероприятии участвовали председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин, управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер, партнеры и клиенты Банка.

«Текущий год стал одним из самых благоприятных для того, чтобы оформить ипотеку, и я рад, что ипотечное кредитование в Сбербанке принимает новый облик и обретает новые возможности. Открытие такого крупного специализированного офиса – это наш отклик на постоянно возрастающую потребность жителей города в улучшении жилищных условий. Наш центр начинает свою работу в преддверии нового года, который, думаю, станет таким же перспективным для развития ипотечного кредитования. Поэтому желаю всем нашим партнерам и клиентам успехов в реализации поставленных целей», – отметил Александр Абрамкин.

Во время торжественного открытия гостям мероприятия презентовали два новых сервиса Сбербанка, которые позволяют экономить время клиентов. Портал для приобретения недвижимости в ипотеку «Домклик» с момента запуска в начале текущего года уже набрал популярность: здесь размещено больше 400 000 объявлений аккредитованных партнеров Банка, ежедневно сайт посещают более 5 000 клиентов. Благодаря сервису «Телефония», запущенному в Байкальском банке с 1 декабря 2017 года, клиенту теперь достаточно позвонить на бесплатный номер 8 (800) 1001-900, и его звонок перенаправляется менеджеру, который сопровождает данного клиента.

Двери нового центра ипотечного кредитования открыты по адресу: г. Ангарск, 80-й квартал, 10 (ЦИК №8586/372) с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 без обеденного перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Здесь клиенты могут подать заявку на ипотеку и проконсультироваться со специалистами, получить ипотечный кредит с дополнительными продуктами, а также зарегистрировать сделку прямо в офисе Сбербанка без посещения Росреестра или многофункционального центра.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.