Центр ипотечного кредитования Сбербанка открылся в Ангарске

14 декабря в Ангарске открылся новый центр ипотечного кредитования Сбербанка. В мероприятии участвовали председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин, управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер, партнеры и клиенты Банка.
«Текущий год стал одним из самых благоприятных для того, чтобы оформить ипотеку, и я рад, что ипотечное кредитование в Сбербанке принимает новый облик и обретает новые возможности. Открытие такого крупного специализированного офиса – это наш отклик на постоянно возрастающую потребность жителей города в улучшении жилищных условий. Наш центр начинает свою работу в преддверии нового года, который, думаю, станет таким же перспективным для развития ипотечного кредитования. Поэтому желаю всем нашим партнерам и клиентам успехов в реализации поставленных целей», – отметил Александр Абрамкин.
Во время торжественного открытия гостям мероприятия презентовали два новых сервиса Сбербанка, которые позволяют экономить время клиентов. Портал для приобретения недвижимости в ипотеку «Домклик» с момента запуска в начале текущего года уже набрал популярность: здесь размещено больше 400 000 объявлений аккредитованных партнеров Банка, ежедневно сайт посещают более 5 000 клиентов. Благодаря сервису «Телефония», запущенному в Байкальском банке с 1 декабря 2017 года, клиенту теперь достаточно позвонить на бесплатный номер 8 (800) 1001-900, и его звонок перенаправляется менеджеру, который сопровождает данного клиента.
Двери нового центра ипотечного кредитования открыты по адресу: г. Ангарск, 80-й квартал, 10 (ЦИК №8586/372) с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 без обеденного перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Здесь клиенты могут подать заявку на ипотеку и проконсультироваться со специалистами, получить ипотечный кредит с дополнительными продуктами, а также зарегистрировать сделку прямо в офисе Сбербанка без посещения Росреестра или многофункционального центра.
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