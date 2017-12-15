Новости

Сбербанк объявляет о назначении Дэвида Рафаловски CTO группы Сбербанк

15 декабря 2017

Сбербанк объявляет о назначении с 1 февраля 2018 года Дэвида Рафаловски (David Rafalovsky) на должность старшего вице-президента, СТО группы Сбербанк и со-руководителя блока «Технологии».

Дэвид Рафаловски будет подчиняться Льву Хасису, первому заместителю Председателя Правления Сбербанка.

Никита Волков, старший вице-президент банка, работающий руководителем блока «Технологии», назначается с 1 февраля 2018 года со-руководителем блока «Технологии».

Никита Волков также будет подчиняться Льву Хасису, первому заместителю Председателя Правления Сбербанка.

Дэвид Рафаловски перешел в Сбербанк из Citigroup Inc (США), где проработал 20 лет. В Citi Дэвид прошел путь от ведущего разработчика решений до главы ИТ инфраструктуры в функциях Финансы и Риски, а также CTO, заместителя главы Технологий в Глобальных Функциях.

Комментируя назначение, Лев Хасис отметил: «На протяжении своей успешной карьеры Дэвид демонстрировал высочайший профессионализм, инновационный подход в сочетании с нацеленностью на результат и лидерские качества. Его огромный опыт и глубокое знание современной банковской IT-архитектуры и банковских платформ помогут укрепить лидерство Сбербанка в качестве ведущего поставщика цифровых банковских услуг. Я желаю ему больших успехов в новой роли».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании