Сбербанк объявляет о назначении Дэвида Рафаловски CTO группы Сбербанк

Сбербанк объявляет о назначении с 1 февраля 2018 года Дэвида Рафаловски (David Rafalovsky) на должность старшего вице-президента, СТО группы Сбербанк и со-руководителя блока «Технологии».

Дэвид Рафаловски будет подчиняться Льву Хасису, первому заместителю Председателя Правления Сбербанка.

Никита Волков, старший вице-президент банка, работающий руководителем блока «Технологии», назначается с 1 февраля 2018 года со-руководителем блока «Технологии».

Никита Волков также будет подчиняться Льву Хасису, первому заместителю Председателя Правления Сбербанка.

Дэвид Рафаловски перешел в Сбербанк из Citigroup Inc (США), где проработал 20 лет. В Citi Дэвид прошел путь от ведущего разработчика решений до главы ИТ инфраструктуры в функциях Финансы и Риски, а также CTO, заместителя главы Технологий в Глобальных Функциях.

Комментируя назначение, Лев Хасис отметил: «На протяжении своей успешной карьеры Дэвид демонстрировал высочайший профессионализм, инновационный подход в сочетании с нацеленностью на результат и лидерские качества. Его огромный опыт и глубокое знание современной банковской IT-архитектуры и банковских платформ помогут укрепить лидерство Сбербанка в качестве ведущего поставщика цифровых банковских услуг. Я желаю ему больших успехов в новой роли».