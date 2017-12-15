Промсвязьбанк увеличил объем выдач потребительских кредитов

За последние три месяца выдачи потребительских кредитов в Промсвязьбанке выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Средний чек по кредиту увеличился до 350-400 тысяч рублей, а максимальная сумма кредитования – до 3 млн рублей.

«В последние месяцы года кредитная активность клиентов традиционно растет. Это, безусловно, связано с планированием покупок на новогодние праздники: подарков друзьям и близким, туристических поездок в период зимних каникул и прочее. В 2018 году мы планируем сохранить темпы роста и увеличить выдачи потребительских кредитов в ПСБ на 111%», – комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка.

Высокому спросу на потребительские кредиты в Промсвязьбанке также способствовал запуск акции: ПСБ предложил клиентам фиксированные ставки по потребительским кредитам и рефинансированию – 11,9% (с финансовой защитой), сроком до 31 декабря 2017 года. Принять участие в акции можно, подав заявку на кредит, в любом из офисов ПСБ. Получить кредит можно дистанционно – в мобильном и интернет-банке, без посещения офиса.

Подробную информацию об условиях потребительского кредитования в Промсвязьбанке можно узнать на сайте.

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 153 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает свыше 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru