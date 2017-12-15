Приангарье – на седьмом месте по реализации «майских указов» в сфере ЖКХ

Иркутская область занялла седьмое место в медиарейтинге регионов России по реализации «майских указов» Владимира Путина в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

В рейтинге регионов РФ по реализации «майских указов» Владимира Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сформированном компанией Медиалогия на основе базы средств массовой информации, включающей более 43 тыс. источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ), по итогам ноября 2017 года Иркутская область занимает седьмое место с результатом 542,1 балла. На первом месте Московская область (1377,4), на десятом – Тюменская ( 393,6).

Сообщается, что при расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина. Период исследования: ноябрь 2017 года.