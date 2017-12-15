Вертолет АS-350 подняли со дна Братского водохранилища

Фото: 38.mchs.gov.ru

В минувший четверг в Братском районе были завершены работы по подъему вертолета АS-350 с погибшим пилотом с глубины 65 метров Братского водохранилища.

«Использовали проверенный способ, которым со дна Байкала ежегодно достают порядка 10 автомобилей, - так называемый «ворот». Была подготовлена майна, наморожена необходимая толщина льда. На ее краю соорудили стрелу из бревен, на расстоянии 15-20 метров – ручную лебедку, на которую наматывался трос, заведенный под корпус вертолета, – прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. – Этот способ, давно отработанный спасателями Иркутской области, показал свою эффективность и при подъеме такого крупного объекта массой более 2 тонн».

Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают поиск пассажира, который в момент крушения также находился на борту. Глубоководным аппаратом «FALCON» проведено обследование 11 тысяч кв.м. дна, всего с начала поисковых работ было осмотрено более 80 тысяч кв.м.

Напомним, 7 декабря 2017 года поступило сообщение о вынужденной посадке частного вертолета АS-350 в районе населенного пункта Чистый, Братского района – в 125 километрах от города Братска. Спустя несколько дней на льду Кочегаринского залива Братского водохранилища в 500 метрах от берега были замечены его фрагменты. С помощью телеуправляемого подводного аппарата «FALCON» на глубине 65 метров был обнаружен деформированный вертолет с зажатым телом пилота.