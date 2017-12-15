«Кредит наличными» Связь-Банка - в ТОП-10 популярных кредитов без обеспечения

«Кредит наличными» Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) на потребительские цели вошел в ТОП-10 популярных кредитов без обеспечения, по версии портала Bankinform.ru (Екатеринбург).

Среди главных преимуществ кредитного продукта можно назвать большую сумму кредита до 3 млн рублей без залога и поручителей на срок до 7 лет, возможность увеличить сумму за счет привлечения второго заемщика, быстрое одобрение заявки.

Рейтинг был составлен на основе данных Яндекс.Метрики о наиболее посещаемых страницах потребительских кредитов наличными без обеспечения.