В Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева с Главой Кабардино-Балкарии

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев провел в Москве рабочую встречу с Главой Кабардино-Балкарской Республики Юрием Коковым. Стороны обсудили актуальные вопросы развития региона и повышения доступности банковских услуг для бизнеса и населения.
«Агропромышленный комплекс является одной из важных составляющих экономики Кабардино-Балкарии. Россельхозбанк оказывает серьезную поддержку АПК республики по всем направлениям, в том числе финансирует проведение сезонных работ. Объем кредитных средств, предоставленных региону Кабардино-Балкарским филиалом Банка с 2001 года, составляет более 51 млрд рублей, из них свыше 34 млрд рублей направлены на финансирование АПК», – отметил Дмитрий Патрушев.
Россельхозбанк является системообразующей финансовой организацией страны и одним из ключевых банков для экономики Кабардино-Балкарской Республики, предлагая современные продукты и услуги предприятиям и жителям региона. Банк активно развивает здесь розничное направление деятельности и реализует комиссионные продукты, повышая тем самым общий уровень качества финансовых услуг.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.