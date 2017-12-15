В Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева с Главой Кабардино-Балкарии

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев провел в Москве рабочую встречу с Главой Кабардино-Балкарской Республики Юрием Коковым. Стороны обсудили актуальные вопросы развития региона и повышения доступности банковских услуг для бизнеса и населения.

«Агропромышленный комплекс является одной из важных составляющих экономики Кабардино-Балкарии. Россельхозбанк оказывает серьезную поддержку АПК республики по всем направлениям, в том числе финансирует проведение сезонных работ. Объем кредитных средств, предоставленных региону Кабардино-Балкарским филиалом Банка с 2001 года, составляет более 51 млрд рублей, из них свыше 34 млрд рублей направлены на финансирование АПК», – отметил Дмитрий Патрушев.

Россельхозбанк является системообразующей финансовой организацией страны и одним из ключевых банков для экономики Кабардино-Балкарской Республики, предлагая современные продукты и услуги предприятиям и жителям региона. Банк активно развивает здесь розничное направление деятельности и реализует комиссионные продукты, повышая тем самым общий уровень качества финансовых услуг.