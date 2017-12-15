Промсвязьбанк увеличил объем выдач потребительских кредитов

За последние три месяца выдачи потребительских кредитов в Промсвязьбанке выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Средний чек по кредиту увеличился до 350-400 тысяч рублей, а максимальная сумма кредитования – до 3 млн рублей.

«В последние месяцы года кредитная активность клиентов традиционно растет. Это, безусловно, связано с планированием покупок на новогодние праздники: подарков друзьям и близким, туристических поездок в период зимних каникул и прочее. В 2018 году мы планируем сохранить темпы роста и увеличить выдачи потребительских кредитов в ПСБ на 111%», – комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка.

Высокому спросу на потребительские кредиты в Промсвязьбанке также способствовал запуск акции: ПСБ предложил клиентам фиксированные ставки по потребительским кредитам и рефинансированию – 11,9% (с финансовой защитой), сроком до 31 декабря 2017 года. Принять участие в акции можно, подав заявку на кредит, в любом из офисов ПСБ. Получить кредит можно дистанционно – в мобильном и интернет-банке, без посещения офиса.

Подробную информацию об условиях потребительского кредитования в Промсвязьбанке можно узнать на сайте.