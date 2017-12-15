«АктивКапитал Банк» принял участие в торжественной церемонии передачи танкера «Святой Князь Владимир»

12 декабря на судостроительно-судоремонтном заводе «Нефтефлот» состоялась торжественная сдача головного танкера проекта RST11 «Святой Князь Владимир». Судно построено по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для судоходной компании «Петротанкер». Это первое судно, построенное в Самаре с 1896 года. «АктивКапитал Банк» гордится тем, что этот масштабный проект реализован при его непосредственной активной поддержке.

И в дальнейшем Банк планирует поддерживать отрасль судостроения, предоставляя банковские гарантии ЗАО «Нефтефлот».

Основная деятельность ЗАО «Нефтефлот» - судоремонт и судостроение. Предприятие работает с 1958 года. Имеет опыт реновации судов класса «Волганефть», с 2012 года приступило к строительству судов класса «река-море».