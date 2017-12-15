21,68 млн рублей планируют направить на развитие аквакультуры в Иркутской области до 2020 года

В этом году в Братское водохранилище выпущено 150 тысяч мальков. Об этом напомнил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, комментируя тему запрета вылова байкальского омуля, поднятую журналистами из Бурятии во время пресс-конференции Президента России Владимира Путина.

В 2018 году в регионе планируется выпустить свыше 200 тысяч штук подрощеной молоди байкальского омуля. На будет это направлено более 2 млн рублей из областного бюджета, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Вопроса дефицита биоресурсов в водных объектах Приангарья были подняты в октябре этого года Губернатором Сергеем Левченко на встрече с руководителем Федерального агентства по рыболовству РФ (Росрыболовство) Ильей Шестаковым. В частности, регион предлагает включить в федеральный план искусственного воспроизводства мероприятия по зарыблению байкальским омулем Братского и Усть-Илимского водохранилищ, а также установить государственное задание на выпуск подращенной молоди в эти водные объекты. Кроме этого, у Приангарья есть предложение по созданию временного рыбоводного пункта для сбора икры для ее дальнейшей инкубации на действующих рыборазводных заводах, строительству выростных прудов на участке в устье реки Сарма - для подращивания молоди разных видов речных рыб. Предложение включает в себя поэтапное строительство рыборазводного завода на реке Сарма. В поселке уже проведена оценка качества воды из существующих источников (скважин) для определения возможности использования ее для инкубирования икры и подращивания рыбопосадочного материала в выростных прудах. Также осуществлен подбор земельного участка для размещения временного рыбоводного пункта и прудов.

Тем временем, из бюджета Приангарья финансируется Подпрограмма «Развитие аквакультуры в Иркутской области» до 2020 года. До 2020 года на эти цели планируется направить 21,68 млн рублей.

В рамках подпрограммы, в частности, предусмотрена государственная поддержка предприятий аквакультуры по возмещению части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, кормов, а также на уплату процентов по кредитным договорам.

– В этом вопросе важно не просто заниматься восстановлением популяции байкальского омуля, но и непременно учитывать интересы местного населения, которое исторически на этой территории занимается рыбным промыслом, - подчеркнул Сергей Левченко.

Правительство региона держит ситуацию на рынке труда в территориях, прилегающих к рыбопромысловым районам озера Байкал, на контроле. Министерству труда и занятости ведет мониторинг занятости и потребности в трудоустройстве населения в территориях, прилегающих к Байкалу. На 1 ноября 2017 года данные о регистрируемой безработице в Ольхонском и Слюдянском районах остались на уровне аналогичного периода прошлого года.