Более 90 млн рублей направят на развитие Усольского кадетского корпуса из бюджета Иркутской области в 2018 году

Более 90 млн рублей предусмотрено в бюджете Иркутской области на развитие Усольского гвардейского кадетского корпуса в 2018 году. Средства будут направлены на проведение выборочного капитального ремонта, обновление материально-технической базы, заработную плату сотрудников и функционирование образовательной организации. В 2017 году объём областного финансирования кадетского корпуса составил 73,4 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра образования Иркутской области Максим Парфёнов на межведомственном совещании, которое прошло в учреждении.

Участие в мероприятии приняли депутаты Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова, мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин, прокурор города Усолье-Сибирское Иван Бортников, директор Усольского кадетского корпуса Андрей Солдатов и сотрудники образовательной организации, представители Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Иркутской области, комиссии по делам несовершеннолетних,пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Максим Парфёнов напомнил, что в 2017 году в Усольском кадетском корпусе произошли кадровые изменения в административном и педагогическом составе, обновлен штат воспитателей, состав Попечительского совета и Совета родителей, создан Совет отцов. В октябре в учреждении назначен новый директор. Впервые в этом году приём обучающихся в кадетский корпус проводился на конкурсной основе.

Как сообщил директор Усольского гвардейского кадетского корпуса Андрей Солдатов, в текущем учебном году в образовательной организации обучаются 194 ребёнка с 7 по 11 классы. Полностью укомплектован штат учителей-предметников. Все учителя имеют высшее образование, 12 педагогов из шестнадцати – квалификационную категорию, в том числе два учителя – высшую, 10 – первую. Воспитательный процесс осуществляют 30 воспитателей и старших воспитателей, 13 педагогов дополнительного образования. В учреждении ведётся активная работа по профилактике правонарушений.