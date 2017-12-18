Подведены предварительные итоги по улучшению делового и инвестиционного климата в Приангарье

В Правительстве Иркутской области состоялось заседание рабочей группы («проектного офиса») по улучшению делового и инвестиционного климата в регионе.

Фото: irkobl.ru

В рамках проведенного совещания под руководством заместителя Председателя областного Правительства Антона Логашова были подведены промежуточные итоги достижения показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Иркутской области.

На начало декабря 2017 года по трем направлениям значения превысили средние по стране. Осуществление контрольно-надзорной деятельности составляет 90 процентов, что выше на 10 пунктов от общероссийского показателя. Поддержка малого и среднего предпринимательства – 86 процентов. В муниципальных образованиях утверждены программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), приняты перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП.

Эффективность работы специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами превысила средний показатель по стране на два процента и составила 100 процентов. Это единственная целевая модель, внедрение которой в Приангарье завершено полностью и подтверждено Минэкономразвития России. В рамках этого усовершенствована нормативно правовая база, каналы коммуникаций инвесторов и органов власти. Выполнена модернизация инвестиционного портала, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Чтобы упростить процедуры технологического присоединения объектов капитального строительства к инженерным, электрическим сетям и сократить сроки строительства линейных объектов, на сайтах ресурсоснабжающих организаций размещён исчерпывающий перечень документов, необходимых для подготовки договора о подключении, созданы «личные кабинеты» и калькуляторы, с помощью которых возможно рассчитать плату за технологическое присоединение. Есть телефонная горячая линия по вопросам технологического присоединения к объектам инженерной инфраструктуры. Создан соответствующий раздел на сайте Правительства Иркутской области: Портал доступности присоединения к электрическим сетям.

Одной из самых сложных целевых моделей является «Получение разрешения на строительство». В нашем регионе по состоянию на декабрь 2017 года ее выполнение составило всего 66%. Системная работа продолжится в 2018 году.

В настоящее время средний процент достижения целевых значений по Иркутской области в совокупности составил 82 процента.

- Через месяц будет открыт доступ в системе «Region-ID» для последнего ввода отчетных данных с 10 по 20 января 2018 года. По итогам последнего ввода будет сформирована общая статистика по стране и произведено ранжирование субъектов Российской Федерации в соответствии с итоговыми значениями показателей, - отметил заместитель министра экономического развитии Владимир Гордеев.

В ходе заседания перед ответственными исполнителями по целевым моделям был поставлен ряд приоритетных задач, которые необходимо решить до конца года и намечены приоритетные направления работы в вопросе улучшения делового и инвестиционного климата в регионе.

- Последний ввод данных по целевым показателям за 2017 год состоится в январе следующего года. Необходимо, чтобы мероприятия, которые не завершены или идут с нарушением сроков, до этого момента были исполнены, - сказал Антон Логашов.