Банк России утвердил план реализации мер по повышению финансовой устойчивости ПАО «Промсвязьбанк»

Банк России утвердил План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (рег. № 3251) (далее — Банк).

В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Банком России предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.

С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности Банка приказом Банка России от 15.12.2017 № ОД-3525 функции временной администрации по управлению ПАО «Промсвязьбанк» возложены с 15.12.2017 на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка.

Банк занимает 9 место по величине активов среди российских банков (активы Банка составили 1,3 трлн рублей на 01.12.2017) и входит в Перечень системно значимых кредитных организаций. Банком установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, 2,73 млн клиентов — юридических лиц, МСБ и физических лиц (2,5 млн клиентов), офисы Банка находятся во всех федеральных округах.

АО АВТОВАЗБАНК (рег. № 23), санируемый Банком, продолжает функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.