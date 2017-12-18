Банк "Союз" сообщил о режиме работы банка с переводами в другие банки

Банк "Союз" информирует о режиме работы банка с переводами в другие банки иностранных валют в последнюю декаду декабря 2017 года.
Переводы со счетов в иностранной валюте осуществляются в следующие дни:
|в долларах США
|20, 21, 22, 26, 27, 28 декабря 2017 года
|в евро
|20, 21, 22, 27, 28 декабря 2017 года
|в швейцарских франках
|20, 21, 22, 27, 28 декабря 2017 года
|в фунтах стерлинга
|20, 21, 22, 27,28 декабря 2017 года
|в японских иенах
|20, 21, 22, 26, 27 декабря 2017 года
|в китайских юанях
|20, 21, 22, 25, 26, 27 декабря 2017 года
|в белорусских рублях
|20, 21, 22, 26, 27 декабря 2017 года
|в казахстанских тенге
|21, 22, 26, 27 декабря 2017 года
|в других валютах
|20, 21, 22 декабря 2017 года
В остальные дни, в связи с изменением режима работы Банков-корреспондентов и в связи с национальными праздниками в странах-эмитентах указанных валют (Рождество, День рождения императора и прочие), отправка переводов не осуществляется.
Просим Вас заблаговременно совершать предполагаемые операции.