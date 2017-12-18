Новости

Банк "Союз" сообщил о режиме работы банка с переводами в другие банки

18 декабря 2017
Банк "Союз" информирует о режиме работы банка с переводами в другие банки иностранных валют в последнюю декаду декабря 2017 года.
 
Переводы со счетов в иностранной валюте осуществляются в следующие дни:
 
в долларах США 20, 21, 22, 26, 27, 28 декабря 2017 года
в евро 20, 21, 22, 27, 28 декабря 2017 года
в швейцарских франках 20, 21, 22, 27, 28 декабря 2017 года
в фунтах стерлинга 20, 21, 22, 27,28 декабря 2017 года
в японских иенах 20, 21, 22, 26, 27 декабря 2017 года
в китайских юанях 20, 21, 22, 25, 26, 27 декабря 2017 года
в белорусских рублях 20, 21, 22, 26, 27 декабря 2017 года
в казахстанских тенге 21, 22, 26, 27 декабря 2017 года
в других валютах 20, 21, 22 декабря 2017 года

В остальные дни, в связи с изменением режима работы Банков-корреспондентов и в связи с национальными праздниками в странах-эмитентах указанных валют (Рождество, День рождения императора и прочие), отправка переводов не осуществляется. 

Просим Вас заблаговременно совершать предполагаемые операции.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании