Банк "Союз" сообщил о режиме работы банка с переводами в другие банки

Банк "Союз" информирует о режиме работы банка с переводами в другие банки иностранных валют в последнюю декаду декабря 2017 года.

Переводы со счетов в иностранной валюте осуществляются в следующие дни: