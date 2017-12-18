Банк «Российский капитал» присоединился к программе лояльности НСПК

Банк «Российский капитал» стал участником кэшбэк-сервиса платежной системы «Мир». Таким образом, держатели карт «Мир» могут получать возврат части потраченных средств при оплате товаров и услуг (Cash Back) в торгово-сервисных предприятиях — партнерах кэшбэк-сервиса. Размер возврата средств по разным категориям может составлять до 20% от суммы покупки.

Чтобы начать получать вознаграждение на счет своей карты «Мир», клиентам необходимо пройти регистрацию на сайте privetmir. ru, ознакомиться с перечнем действующих акций и совершать операции оплаты картой «Мир» по их условиям.

Процесс начисления Cash Back прозрачен: пользователь может самостоятельно отслеживать статус в личном кабинете на сайте программы.

В свою очередь, розничные предприятия — магазины, рестораны и другие компании сферы услуг, участвующие в программе, получили возможность увеличить свою целевую аудиторию за счет владельцев карт «МИР». Сервис позволяет предприятиям создавать целевые маркетинговые предложения для клиентов с учетом различных параметров, в том числе размера Cash Back.

В настоящий момент партнерами кэшбэк-сервиса «Мир» являются розничные предприятия таких регионов как: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Севастополь и Республика Крым.

Подробно о работе кэшбэк-сервиса, акциях и Партнерах на www. privetmir. ru или по телефону 8-800-100-54-64.