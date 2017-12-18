ВТБ укрепляет сотрудничество с Республикой Карелия

14 декабря состоялась рабочая встреча заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова и главы Республики Карелия Артура Парфенчикова.

В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы сотрудничества ВТБ и Республики Карелия, взаимодействие банка с предприятиями региона, поддержка приоритетных инвестиционных проектов, содействие развитию социальной сферы Карелии.

Банк намерен активно содействовать развитию социально-экономического потенциала республики. Уже сейчас, помимо участия банка в знаковых карельских бизнес-проектах, ВТБ оказывает финансовую помощь лечебным учреждениям Карелии – между Правительством Республики и банком действует соглашение о стратегическом партнерстве в реализации мероприятий, посвященных подготовке празднования 100-летия образования Республики.

«Конструктивное взаимодействие республики и банка ВТБ длится не первый год. Совместная работа нацелена на решение приоритетных задач экономического и социального развития Карелии, укрепления финансового и промышленного потенциала, поддержку сферы культуры и медицины, – заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. – Банк является нашим надежным партнером по реализации проектов к 100-летию республики. В частности, ВТБ поддерживает крупный инвестиционный проект строительства Белопорожских ГЭС. Мы ориентированы на открытое сотрудничество, готовы рассматривать возможности участия ВТБ в других инвестпроектах и программах развития при содействии региона».

«Республика Карелия – регион с высоким экономическим потенциалом – является давним и значимым партнером ВТБ на Северо-Западе страны. Мы активно участвуем в финансировании значимых проектов реального сектора экономики региона и реализации комплексного плана развития Карелии к ее 100-летию. Мы заинтересованы в укреплении нашего разностороннего взаимовыгодного партнерства с Правительством Республики», – прокомментировал итоги рабочей встречи Денис Бортников.