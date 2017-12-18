Представители АО КБ «Солидарность» приняли участие в Российско-Вьетнамском экономическом форуме

13 декабря 2017 г. в ЦВК Экспоцентре (г. Москва) состоялся Российско-Вьетнамский экономический форум, организованный Министерством планирования и инвестиций Социалистической Республики Вьетнам, Министерством экономического развития Российской Федерации, а также Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации.

В работе Форума приняли участие представители: Министерства промышленности и торговли Вьетнама, Министерства экономического развития России, Посольства Вьетнама в РФ, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Торгово-промышленной палаты РФ, российских и вьетнамских предприятий.

Форум проводился в рамках Вьетнамской Бизнес-миссии в Россию, организованной Министерством промышленности и торговли Вьетнама. В состав делегации бизнесменов входили около 30 вьетнамских компаний, занимающихся поставками таких товаров, как: продукция сельского хозяйства, морепродукты и товары пищевой промышленности, разные сорта высококачественного чая, электронные изделия и прочие товары, которые экспортируются во многие страны мира.

Делегация АО КБ «Солидарность» под руководством члена Совета Директоров Банка В.П. Арбузова посетила форум и приняла участие во встречах бизнесменов двух стран, а также провела ряд встреч с представителями вьетнамских банков, проявляющих интерес к развитию межбанковской кооперации между Россией и Вьетнамом.

«Данное мероприятие является уже второй конструктивной площадкой в 2017 году, участие в котором позволит нашему Банку расширить деловые связи как с финансовыми институтами, так и с действующими и перспективными клиентами АО КБ «Солидарность». Мы заинтересованы в предоставлении полного спектра услуг нашим клиентам из Вьетнама и России не только в банковской сфере, но и в части оказании консалтинговой помощи «под ключ» в области их ВЭД, а также и в предоставлении юридического сопровождения тем компаниям, которые стремятся к диверсификации двустороннего торгово-экономического взаимодействия», - отметил член Совета Директоров Банка В.П. Арбузов.

АО КБ «Солидарность» имеет прямые корреспондентские отношения с вьетнамскими банками, заинтересован в организации расчетов в прямых валютах рубль/вьетнамский донг, а также оказывает консалтинговое сопровождение ВЭД для вьетнамских и российских предприятий малого и среднего бизнеса.