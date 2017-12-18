БайкалИнвестБанк проводит акцию «Подарок за перевод»

АО «БайкалИнвестБанк» совместно с платежным сервисом «Золотая Корона – Денежные переводы» объявляют о начале акции «Подарок за перевод».

Подарок может получить любой клиент Банка, совершивший денежный перевод с помощью платежного сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» на сумму от 5000 рублей (эквивалент в иностранной валюте). Подарки вручаются сразу же после совершения перевода в офисе Банка. Количество подарков ограничено.

Акция «Подарок за перевод» продлится до момента окончания подарков в офисах Банка.

Подарок по Акции предоставляется Организатором и выдается при осуществлении перевода по платежному сервису «Золотая Корона – Денежные переводы»:

• «ручка» - за перевод денежных средств на сумму от 5 000,00 рублей РФ до 10 000,00 рублей РФ (эквивалент в иностранной валюте);

• «брелок» - за перевод денежных средств на сумму от 10 000,01 рублей РФ до 20 000,00 рублей РФ (эквивалент в иностранной валюте);

• «кошелек» - за перевод денежных средств на сумму от 20 000,01 рублей РФ до 50 000,00 рублей РФ (эквивалент в иностранной валюте).

• «кружка» - за перевод денежных средств на сумму свыше 50 000,01 рублей РФ (эквивалент в иностранной валюте).

Подробнее об условиях денежных переводов с помощью платежного сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» можно узнать на нашем сайте (http://baikalinvestbank.ru/individuals/rko/transfers-without-account/) или по телефонам:

- в Москве: +7 (3952) 25-88-00

- в Иркутске: +7 (499) 968-94-23