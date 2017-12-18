Сash back для клиентов Альфа-Банка и Биглион

С декабря 2017 года держатели кредитных и дебетовых карт Альфа-Банка смогут получать cash back за все покупки услуг со скидкой на витринах Биглион. Теперь клиенты банка могут получить дополнительную выгоду на Биглион — cash back до 10% обратно от суммы покупки при каждой с транзакции по своим картам.

Держателям карт Альфа-Банка стали доступны свыше 7 000 акций, действующих по всей России. От предложений салонов красоты, ресторанов, фитнес-центров до квестов, катания на снегоходах и многих других развлечений до образовательных и медицинских услуг. Скидки варьируются от 50% до 90%, в категории «Отели и туры» в среднем — 30%.



«Сегодня покупатель, совершая покупки по своей банковской карте, хочет получать максимум преференций — будь то скидки, баллы, мили или cash back», — комментирует Марина Левковыч, начальник управления по работе со стратегическими партнерами Альфа-Банка. — В розничном бизнесе Альфа-Банка карточное направление является одним из основных, и мы активно развиваем его предоставляя нашим клиентам дополнительные возможности. Именно поэтому мы очень рады, что клиенты банка теперь смогут вернуть часть ранее потраченных средств в Биглионе«.

«Главная цель Биглиона — помочь пользователям совершать покупки по самой выгодный цене, на это направлены все наши новые проекты. Партнерство с крупнейшим частным банком страны дает возможность держателям карт получать дополнительную выгоду при покупке разных услуг на нашем сервисе», — отметил директор по маркетингу Биглион Дмитрий Лучкин.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

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