Альфа-Банк в Москве обменяет мелочь на монеты Чемпионата мира по футболу

C 18 по 20 декабря 2017 года Альфа-Банк в Москве проводит акцию по обмену монет на банкноты «День монеты». В период действия акции любой гражданин может бесплатно обменять свою мелочь на стандартные бумажные купюры или памятные монеты номиналом 25 рублей с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA эквивалентно сумме сдаваемой мелочи.

В акции участвуют 5 допофисов банка в Москве:

ДО «Красная Пресня», г. Москва, ул. Красная Пресня, д.12, стр. 1 18.12.2017, с 09:00 до 17:00

ДО «Пятницкая», г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1 20.12.2017, с 09:00 до 17:00

ДО «Ленинский проспект», г. Москва, Ленинский Проспект, д. 78 19.12.2017, с 09:00 до 17:00

ДО «Проспект Мира», г. Москва, Проспект Мира, д. 91/2 18.12.2017, с 09:00 до 17:00

ДО «Ленинградский проспект», г. Москва, Ленинградский Проспект, д. 34 20.12.2017. с 09:00 до 17:00

«Технологическое развитие финансового рынка пока не избавило нас от наличных, и особенно тяжела эта ноша в виде монет. Они копятся везде — в копилках, кошельках, карманах, и, как правило, собрать все это „богатство“ и отнести в магазин или банк времени не находится. Между тем монеты все же остаются востребованы в повседневной жизни, и необходимо поддерживать оборот разменной монеты в ритейле. Выпуск монет имеет высокую себестоимость, и целевой срок их жизни 20-30 лет. Все собранные монеты мы передадим нашим партнерам — компаниям из сферы торговли, многие из которых как раз нуждаются в разменной монете. Мы планируем проводить подобные акции на регулярной основе», — отметила директор налично-денежного обращения Альфа-Банка Надежда Малюх.

Подробности проведения акции можно уточнить в указанных допофисах или в колл-центре Альфа-Банка по телефонам:

8 495 788 88 78 (для Москвы и МО)

8 800 200 00 00 (для регионов)

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.