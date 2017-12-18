Альфа-Банк предлагает клиентам Промсвязьбанка оформить карту CashBack бесплатно

С 16 до 31 декабря 2017 года клиенты Промсвязьбанка могут оформить карту CashBack. Услуга бесплатна — такого предложения не делает ни один российский банк. Чтобы получить CashBack в размере 10% на всех заправках и 5% в любых кафе, барах и ресторанах, а также 1% на все покупки достаточно тратить по карте от 20 тыс. рублей в месяц на любые покупки.

CashBack действует абсолютно на всех АЗС и в любых точках общественного питания по всему миру, без привязки к конкретным сетям и брендам. Возвращаются деньги, а не мили или бонусы, как это часто бывает в бонусных программах. Их можно потратить на все что угодно, либо снять в банкомате. Стоит отметить, что сейчас на российском рынке нет предложений с подобными ставками и на АЗС, и в ресторанах.

Максимальная сумма возврата зависит от пакета услуг, в рамках которого оформляется карта. У владельцев пакета услуг «Оптимум» сумма возврата составит 2 тысячи рублей, «Комфорт» 3 тысячи рублей в месяц, «Максимум» — до 5 тысяч рублей.

Клиентам Альфа-Банка также доступна кредитная карта CashBack.

Оформить карту можно на сайте банка, а также в любом отделении.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.