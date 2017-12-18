«АктивКапитал Банк» выдал 20000-ную банковскую карту

В начале декабря в «АктивКапитал Банке» была оформлена 20000-ная банковская карта. Ее обладателем стала Ирина А. - индивидуальный предприниматель из Чапаевска, основавшая детский центр развития, а также занимающаяся розничной продажей книг, развивающих игр и других сопутствующих товаров. В ДО «Чапаевский» ей вручили дебетовую карту платежной системы MasterCard и памятный подарок.

«Мой муж активно пользуется услугами «АктивКапитал Банка» более двух лет, а я стала клиентом Банка в декабре. Заключила договор на обслуживание расчетного счета в системе Клиент-Банк и оформила карту как частное лицо. И, конечно же, подключилась к системе интернет-банкинга для физических лиц. Понравилось внимательное отношение со стороны сотрудников офиса. Приятно, что я стала обладателем юбилейной карты. Благодарю за подарок», - отмечает клиент.

Помимо карт MasterCard в «АктивКапитал Банке» можно оформить карты платежной системы «Мир». Банк не взимает комиссии за sms-информирование и за снятие наличных с карты в банкоматах любых банков, а на остаток средств на счете карт ежемесячно начисляет проценты.